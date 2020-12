LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda in DIRETTA: Federico Pellegrino e Lucia Scardoni in semifinale (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Federico Pellegrino IN semifinale! L’azzurro è rimasto in scia a Chanavat per tutta la frazione, poi lo superato sul rettilineo finale. Passano dunque il valdostano ed il francese. 13.50 Subito i quarti finale maschili! Federico Pellegrino sfida il francese Chanavat, l’austriaco Foettinger, il ceco Seller, l’americano Schoonmaker e l’austriaco Mrkonjic. 13.49 Lucia Scardoni IN semifinale! L’azzurra usufruisce del secondo ed ultimo tempo di ripescaggio. E’ sicura di chiudere nella top12. Fuori Greta Laurent ed Alice Canclini. 13.47 L’ultimo quarto di finale femminile va all’americana Diggins davanti alla ceca Janatova. Si qualifica anche la tedesca Rydzek, che stampa il ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53IN! L’azzurro è rimasto in scia a Chanavat per tutta la frazione, poi lo superato sul rettilineo finale. Passano dunque il valdostano ed il francese. 13.50 Subito i quarti finale maschili!sfida il francese Chanavat, l’austriaco Foettinger, il ceco Seller, l’americano Schoonmaker e l’austriaco Mrkonjic. 13.49IN! L’azzurra usufruisce del secondo ed ultimo tempo di ripescaggio. E’ sicura di chiudere nella top12. Fuori Greta Laurent ed Alice Canclini. 13.47 L’ultimo quarto di finale femminile va all’americana Diggins davanti alla ceca Janatova. Si qualifica anche la tedesca Rydzek, che stampa il ...

