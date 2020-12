“Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pe……”: la frase di Alfonso Signorini (che pensava di avere il microfono spento) (Di sabato 19 dicembre 2020) La cosa è abbastanza singolare perché, come se al Grande Fratello Vip non ci fossero abbastanza frasi inopportune o comunque evitabilissime, arrivano anche quelle “intercettate” per via dei microfoni aperti di Pupo e Alfonso Signorini. Così, mentre Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania, Guenda Goria e Selvaggia Roma si stanno esibendo in un balletto, diciamo, “natalizio”, ecco lo scambio tra i due. “Myriam Catania è inc…“, dice Pupo (e si presume intenda “incapace”). “Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pericolo“, ribatte Signorini. La regia ha pure cercato di arginare il “danno” mozzando le frasi ma tutto a ben poco è servito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) La cosa è abbastanza singolare perché, come se al Grande Fratello Vip non ci fossero abbastanza frasi inopportune o comunque evitabilissime, arrivano anche quelle “intercettate” per via dei microfoni aperti di Pupo e. Così, mentre Matilde Brandi, Elisabetta, Myriam Catania, Guenda Goria e Selvaggia Roma si stanno esibendo in un balletto, diciamo, “natalizio”, ecco lo scambio tra i due. “Myriam Catania è inc…“, dice Pupo (e si presume intenda “incapace”). “Leleinpericolo“, ribatte. La regia ha pure cercato di arginare il “danno” mozzando le frasi ma tutto a ben poco è servito. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : “Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pe……”: la frase di Alfonso Signorini (che pensava di avere il microfono… - clikservernet : “Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pe……”: la frase di Alfonso Signorini (che pensava di avere il microfono … - Noovyis : (“Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pe……”: la frase di Alfonso Signorini (che pensava di avere il microfono… - IndieForBunnies : Ecco qui il frutto della collaborazione. #ThomYorke insieme a #Burial e #FourTet. Ascolta i due brani 'Her Revoluti… -

Ultime Notizie dalla rete : tet*e della “Le tet*e della Gregoraci le vedo in serio pe……”: la frase di Alfonso Signorini (che… Il Fatto Quotidiano Situazione Covid: 34 positivi nel Piceno, due anziani deceduti di Ascoli, Ripatransone e Grottammare

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5082 tamponi: 3460 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1804 nello screening con percorso Antigenico) e ...

In Sardegna nasce la centrale operativa regionale contro il Covid

CAGLIARI. In Sardegna nasce la centrale operativa regionale contro l'emergenza Covid: coordinerà le attività sanitarie territoriali previste nel piano regionale anti-virus. La struttura, istituita dal ...

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5082 tamponi: 3460 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1804 nello screening con percorso Antigenico) e ...CAGLIARI. In Sardegna nasce la centrale operativa regionale contro l'emergenza Covid: coordinerà le attività sanitarie territoriali previste nel piano regionale anti-virus. La struttura, istituita dal ...