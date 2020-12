cmdotcom : #Inter, #Nainggolan sempre più lontano: ancora fuori, il #Cagliari insiste - internewsit : Agoumé, il resoconto del suo prestito allo Spezia: Inter osserva - - junews24com : Calciomercato Juve: Milik manda un messaggio ai tifosi - FOTO - - PianetaMilan : #Calciomercato #Inter - Doppio colpo dall'#Udinese e beffa alla #Juventus - cmercatoweb : ???? #Atalanta, nuovo sondaggio per #Gomez ?? Interesse dall'#ALNASSR -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Un messaggio anche in ottica calciomercato per Milik ... ma forse anche per le squadre che vorrebbero acquistarlo a gennaio. In pole c’è l’Inter, ma anche la Juve è sulle tracce del polacco. Le sue ...CALCIOMERCATO INTER - Marotta si prepara a un super doppio colpo dall'Udinese da regalare a Conte. Ecco di chi si tratta. Le ultime.