Australian Open 2021, Piatti conferma: “Sinner si allenerà con Nadal, esperienza fondmentale” (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel corso di un’intervista a Supertennis, Riccardo Piatti ha confermato la collaborazione tra Jannik Sinner e Rafael Nadal, che si alleneranno insieme nella prima settimana di quaratena a Melbourne prima degli Australian Open 2021. “Ci siamo già messi d’accordo – ha rivelato Piatti – Credo che per Sinner vivere in questo modo la preparazione a uno Slam di un giocatore che ne ha vinti 20 sia un’esperienza fondamentale”. L’allenatore del giovane altoatesino ha anche confermato che nella seconda settimana a Nadal e Sinner dovrebbero aggiungersi Wawrinka e Schwartzman. Un’organizzazione particolare e ovviamente collegata alle restrizioni richieste dagli organizzatori e ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel corso di un’intervista a Supertennis, Riccardohato la collaborazione tra Jannike Rafael, che si alleneranno insieme nella prima settimana di quaratena a Melbourne prima degli. “Ci siamo già messi d’accordo – ha rivelato– Credo che pervivere in questo modo la preparazione a uno Slam di un giocatore che ne ha vinti 20 sia un’fondamentale”. L’allenatore del giovane altoatesino ha ancheto che nella seconda settimana adovrebbero aggiungersi Wawrinka e Schwartzman. Un’organizzazione particolare e ovviamente collegata alle restrizioni richieste dagli organizzatori e ...

Nel corso di un’intervista a Supertennis, Riccardo Piatti ha confermato la collaborazione tra Jannik Sinner e Rafael Nadal, che si alleneranno insieme nella prima settimana di quaratena a Melbourne ...

