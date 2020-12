Lecce-Pisa | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre alle 14 lo stadio “Via del Mare” ospita la gara tra Lecce e Pisa, valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B. Tra i giallorossi, Lanna sostituisce in panchina Corini. Pisa senza Mazzitelli, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Calcio d’inizio alle 14 allo stadio “Via del Mare” per L'articolo Lecce-Pisa Probabili formazioni Precedenti Curiosità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre alle 14 lo stadio “Via del Mare” ospita la gara tra, valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B. Tra i giallorossi, Lanna sostituisce in panchina Corini.senza Mazzitelli, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Calcio d’inizio alle 14 allo stadio “Via del Mare” per L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

