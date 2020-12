Influenza, è meglio evitare di bere il latte? Ecco perchè (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alfie Borromeo Abbiamo sempre sentito le nostre nonne dire che quando abbiamo Influenza e raffreddore è meglio evitare latte, latticini e prodotti caseari in generale: la motivazione è legata alla comune convinzione che latte, yogurt e simili stimolino la produzione di muco che, in presenza di tosse, raffreddore e febbre, peggiorerebbe la già precaria situazione. Quanto è vera questa credenza? A quanto pare non esistono studi che confermino il legame tra l’assunzione di latte e l’aumento di catarro, anzi è piuttosto frequente addolcire una tazza di latte con un abbondante cucchiaino di miele per agevolare lo scioglimento del muco e la guarigione. In particolare uno studio ha misurato la produzione di muco dopo che i soggetti coinvolti hanno soffiato il naso ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 18 dicembre 2020) Alfie Borromeo Abbiamo sempre sentito le nostre nonne dire che quando abbiamoe raffreddore è, latticini e prodotti caseari in generale: la motivazione è legata alla comune convinzione che, yogurt e simili stimolino la produzione di muco che, in presenza di tosse, raffreddore e febbre, peggiorerebbe la già precaria situazione. Quanto è vera questa credenza? A quanto pare non esistono studi che confermino il legame tra l’assunzione die l’aumento di catarro, anzi è piuttosto frequente addolcire una tazza dicon un abbondante cucchiaino di miele per agevolare lo scioglimento del muco e la guarigione. In particolare uno studio ha misurato la produzione di muco dopo che i soggetti coinvolti hanno soffiato il naso ...

LiaColombo1 : È vero che i meno protetti dal #vaccino sarebbero proprio gli anziani, coloro che ne avrebbero più bisogno? 'Vero.… - antoniodea65 : @lefrasidiosho Forse era meglio fare più terapie intensive in Italia si fa tutto per spender soldi inutilmente.I va… - Ivan_Maffioli : @e_trombino @elo_franchi @_Grillology @EForenzi @LegaPokemon @f_ronchetti @NicoCiccotelli Io non mi fossilizzerei s… - Veruska89835965 : @Cla___________ Mi spiace. Sono contenta che tu stia meglio. Ovviamente il mio era un tweet 'ironico', circa il fat… - antofns : @JosiphOliver Meglio il caldo che il freddo/influenza/raffreddori -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza meglio Influenza, l’ultima beffa sul vaccino: Ats spedisce una dose per medico La Provincia Pavese Scatole regalo: come impacchettare al meglio i doni delle feste

Non serve spendere molto: tutto ciò di cui avete bisogno è un pizzico di fantasia. Perché non adottare, per esempio, il "metodo Furoshiki"?

Non serve spendere molto: tutto ciò di cui avete bisogno è un pizzico di fantasia. Perché non adottare, per esempio, il "metodo Furoshiki"?