'Amici 20', puntata di sfide per Arianna e Rosa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da una parte Arianna che prosegue il suo articolato percorso tra talento e discontinuità e dall'altro Rosa , che cerca di difendere il suo banco nonostante il parere contrario della prof Celentano . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 dicembre 2020) Da una parteche prosegue il suo articolato percorso tra talento e discontinuità e dall'altro, che cerca di difendere il suo banco nonostante il parere contrario della prof Celentano . ...

RiccieN : RT @MediasetTgcom24: 'Amici 20', puntata di sfide per Arianna e Rosa #amici20 - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: 'Amici 20', puntata di sfide per Arianna e Rosa #amici20 - MediasetTgcom24 : 'Amici 20', puntata di sfide per Arianna e Rosa #amici20 - yleniaindenial : capisco di aver scelto gli amici giusti quando nel bel mezzo di una conversazione seria mi chiedono aggiornamenti s… - _SofiaL7_ : RT @a_iamangela: #amici20 qualcuno mi spiega il senso di questo daytime di 13 minuti che più che una puntata di Amici sembrava un mash-up… -