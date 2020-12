Pari Milan ma resta primo, Inter batte Napoli e va a -1 (Di giovedì 17 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Poche reti ma tanti risultati a sorpresa nella dodicesima giornata del campionato di Serie A. Altro mezzo passo falso del Milan, questa volta al “Ferraris” contro il Genoa: finisce 2-2 sotto i colpi di uno ritrovato Mattia Destro, autore di una doppietta. I rossoneri, orfani di tantissime pedine importanti, non sono andati oltre il Pari, ottenuto grazie ai gol di Calabria e del giovanissimo Kalulu. Secondo pareggio consecutivo in campionato per la formazione di Pioli dopo quello col Parma (2-2). Un rigore perfettamente trasformato da Romelu Lukaku regala, invece, un importante successo all’Inter nel big match contro il Napoli di Gattuso, che perde anche Insigne, espulso per proteste proprio in occasione del penalty in favore dei nerazzurri. Squadra di Conte a 27 punti a -1 dalla capolista ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) – Poche reti ma tanti risultati a sorpresa nella dodicesima giornata del campionato di Serie A. Altro mezzo passo falso del, questa volta al “Ferraris” contro il Genoa: finisce 2-2 sotto i colpi di uno ritrovato Mattia Destro, autore di una doppietta. I rossoneri, orfani di tantissime pedine importanti, non sono andati oltre il, ottenuto grazie ai gol di Calabria e del giovanissimo Kalulu. Secondo pareggio consecutivo in campionato per la formazione di Pioli dopo quello col Parma (2-2). Un rigore perfettamente trasformato da Romelu Lukaku regala, invece, un importante successo all’nel big match contro ildi Gattuso, che perde anche Insigne, espulso per proteste proprio in occasione del penalty in favore dei nerazzurri. Squadra di Conte a 27 punti a -1 dalla capolista ...

