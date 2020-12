L’ultimatum di Renzi a Conte: “No alla task force, sì al Mes” (Di giovedì 17 dicembre 2020) A che gioco sta giocando Matteo Renzi? Sembra quasi faccia parte dell’opposizione, e non della maggioranza. I continui litigi, le minacce, la lotta a Giuseppe Conte lasciano pensare che il suo unico scopo sia quello di arrivare alla crisi di governo, di far cadere l’esecutivo. Ma ogni volta che questa ipotesi si fa più concreta, ecco che il leader di Italia Viva fa un passo indietro. L’ennesima dimostrazione è la lunga lettera che oggi Renzi ha mandato al presidente del Consiglio Conte, proprio poco prima del faccia a faccia che li attende alle 19. Un fiume di parole che, in realtà, hanno il sapore delL’ultimatum. >> Leggi anche: Dpcm Natale, Italia zona rossa: ecco da quando La lettera di Renzi a Conte “Caro Presidente, in questi giorni il ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) A che gioco sta giocando Matteo? Sembra quasi faccia parte dell’opposizione, e non della maggioranza. I continui litigi, le minacce, la lotta a Giuseppelasciano pensare che il suo unico scopo sia quello di arrivarecrisi di governo, di far cadere l’esecutivo. Ma ogni volta che questa ipotesi si fa più concreta, ecco che il leader di Italia Viva fa un passo indietro. L’ennesima dimostrazione è la lunga lettera che oggiha mandato al presidente del Consiglio, proprio poco prima del faccia a faccia che li attende alle 19. Un fiume di parole che, in realtà, hanno il sapore del. >> Leggi anche: Dpcm Natale, Italia zona rossa: ecco da quando La lettera di“Caro Presidente, in questi giorni il ...

zazoomblog : L’ultimatum di Renzi a Conte: “No alla task force sì al Mes” - #L’ultimatum #Renzi #Conte: #force - GiudittaPeliti : RT @Fornario: +++ULTIMATUM DI RENZI: «Avviso Conte che sono pronto ad avvertirlo di essere sul punto di minacciare di promettere l’annuncio… - stefivecchi : @agorarai @VeriniWalter L ultimatum di Renzi..quanto sara compreso,risponde alla domanda in ciascuno di noi: siamo… - enzoromeopress : Leggo la rassegna stampa e più mi convinco delle contraddizioni nn di questo paese. In piena #emergenzacovid ci si… - LupoTantoBuono : L'unica cosa bella di questo governo (e dei finti ultimatum di #Renzi) è che per ogni giorno in più che governano a… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimatum Renzi A SanChip Innovation Premio AXA/Angels4Women 2020 Yahoo Notizie