LIVE Sci alpino, Seconda Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Johnson si conferma, McKennis no. Sofia Goggia ancora terza (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Seconda Prova DI Discesa IN VAL GARDENA 11.42: Discreta Prova dell’azzurra Delago che resta sui tempi di Curtoni e Marsaglia ed è 24ma a 2?41 dalla vetta 11.39: Buona pova dell’austriaca Maier che si inserisce al 17mo posto a 1?94 da Johnson 11.36: prossima azzurra al via Nadia Delago con il numero 41 11.35: nessun inserimento nelle prime 20 posizioni con le prime discese del terzo gruppo di merito 11.28: Non parte come ieri la statunitense Ross 11.27: Spunta la austriaca Puchner quando la classifica sembrava già fissata nelle prime posizioni. E’ Seconda davanti a Goggia a 63 centesimi da Johnson 11.26: Buona prestazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIIN VAL GARDENA 11.42: Discretadell’azzurra Delago che resta sui tempi di Curtoni e Marsaglia ed è 24ma a 2?41 dalla vetta 11.39: Buona pova dell’austriaca Maier che si inserisce al 17mo posto a 1?94 da11.36: prossima azzurra al via Nadia Delago con il numero 41 11.35: nessun inserimento nelle prime 20 posizioni con le prime discese del terzo gruppo di merito 11.28: Non parte come ieri la statunitense Ross 11.27: Spunta la austriaca Puchner quando la classifica sembrava già fissata nelle prime posizioni. E’davanti aa 63 centesimi da11.26: Buona prestazione ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Johnson si conferma McKennis no. Sofia Goggia staccat… - OA_Sport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Dominik Paris studia i passaggi chiave - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Val Gardena in DIRETTA: Goldberg stupisce in prova, azzurri nascosti - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Val d'Isere in DIRETTA. Quarta Sofia Goggia: a un soffio dalla vetta! Bene le azzurre - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Val d'Isere in DIRETTA. Quarta Sofia Goggia a un soffio dalla vetta! Bene le azzurre, statun… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci LIVE Sci alpino, Seconda Prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Dominik Paris studia i passaggi chiave OA Sport LIVE Sci alpino, Seconda Prova Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia prova le linee per la gara

La presentazione del fine settimana – La cronaca della prima prova – Le convocate italiane per il weekend – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ...

LIVE Sci alpino, Seconda Prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Dominik Paris studia i passaggi chiave

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del fine settimana in Val Gardena - I precedenti di Dominik Paris sulla Saslong Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della seconda ...

La presentazione del fine settimana – La cronaca della prima prova – Le convocate italiane per il weekend – La classifica della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del fine settimana in Val Gardena - I precedenti di Dominik Paris sulla Saslong Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale della seconda ...