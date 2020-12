TV7Benevento : Libia: Buffagni, 'rientro pescatori vittoria Italia, grazie a Conte e Di Maio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Buffagni

Affaritaliani.it

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Dopo 108 giorni di sequestro in Libia, i pescatori italiani tornano a casa! E' una grande gioia è una grande vittoria per il nostro Paese. Grazie al presidente Conte e al ...Le condizioni di Italia Viva Nel giorno in cui il governo annuncia la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo detenuti per 100 giorni in Libia il clima nella maggioranza ... ministro ...