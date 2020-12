Bettarini | “Dopo il GF non mi hanno più chiamato a commentare il calcio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Stefanoera stato squalificato dal GF Vip a causa di una bestemmia e, a sentirlo, ciò avrebbe avuto conseguenze negative sulla sua carriera: “Da quando Signorini mi ha bollato non sono più statoa fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro”. A causa della bestemmia non ha nemmeno ricevuto i soldi del compenso per la partecipazione: “Certo, un bel risparmio, no? E va detto che io ho fatto 3 giorni di GF ma che per entrare sono stato 21 giorni in una stanza d’albergo di 3 metri per 4 in quarantena. Mi lasciavano il vassoio del cibo fuori”. SportFace.