Arcuri: "La campagna vaccinale partirà dai più anziani in giù. Non perderemo neanche un minuto" (Di giovedì 17 dicembre 2020) La campagna vaccinale per il Covid-19 partirà “dai più anziani in giù, così distribuiremo le dosi”. Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Con il ministro della Salute e il suo staff, con i miei collaboratori, con migliaia di medici e di infermieri, l’esercito, alcune grandi aziende pubbliche italiane, la comunità scientifica e con il sostegno quotidiano del governo, noi siamo pronti assicura Arcuri -. Non perderemo neanche un minuto e non conserveremo una sola dose nei nostri magazzini. Sarebbe intollerabile”. “Ci sono gli hub, la dotazione delle celle frigorifere e il sistema di distribuzione è già pronto a partire”, aggiunge Arcuri. Passando al tema Ilva, che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Laper il Covid-19“dai piùin giù, così distribuiremo le dosi”. Lo ha detto il commissario Domenico, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Con il ministro della Salute e il suo staff, con i miei collaboratori, con migliaia di medici e di infermieri, l’esercito, alcune grandi aziende pubbliche italiane, la comunità scientifica e con il sostegno quotidiano del governo, noi siamo pronti assicura-. Nonune non conserveremo una sola dose nei nostri magazzini. Sarebbe intollerabile”. “Ci sono gli hub, la dotazione delle celle frigorifere e il sistema di distribuzione è già pronto a partire”, aggiunge. Passando al tema Ilva, che ...

