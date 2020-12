USA, domande mutuo in recupero nell’ultima settimana (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Recuperano le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 11 dicembre 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento dell’1,1% dopo il -1,2% della settimana precedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del’1%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un aumento del 2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 2,85% dal 2,90%. (Foto: © Alexander Raths / 123RF) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – Recuperano ledinegli Sati Uniti nellaal 11 dicembre 2020. L’indice che misura il volume dellediipotecario registra un aumento dell’1,1% dopo il -1,2% dellaprecedente. L’indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del’1%, mentre quello relativo alle nuovesegna un aumento del 2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 2,85% dal 2,90%. (Foto: © Alexander Raths / 123RF)

USA, domande mutuo in recupero nell'ultima settimana

(Teleborsa) – Recuperano le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 11 dicembre 2020. L’indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento ...

