Ospedale di Lugo. L'infermiera killer condannata a 30 anni di cella (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ex infermiera dell'Ospedale di Lugo, nel ravennate, Daniela Poggiali è stata condannata a 30 anni di carcere per l'omicidio aggravato di un suo paziente, il 95enne Massimo Montanari, deceduto il 12 marzo del 2014 nel nosocomio romagnolo. La donna il giorno dopo si sarebbe dimessa dall'incarico. La sentenza del processo in abbreviato è stata letta dal gup del tribunale di Ravenna Janos Barlotti. La Poggiali, che attende il processo d'appello-ter per la morte di ...

L'ex infermiera dell'ospedale di Lugo, nel ravennate, Daniela Poggiali è stata condannata a 30 anni di carcere per l'omicidio aggravato di un suo paziente, il 95enne Massimo Montanari, deceduto il 12 ... Dai furti alla foto choc, fino all’appello-ter

Si è in attesa che venga fissata la data per il procedimento sulla morte di Rosa Calderoni, da cui partirono le inchieste ...