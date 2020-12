Il comune di Parigi è stato multato per aver assunto troppe donne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non ha rispettato una legge che prevede che ciascun genere sia rappresentato almeno per il 40 per cento negli incarichi dirigenziali e dovrà pagare 90 mila euro Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non ha rispettato una legge che prevede che ciascun genere sia rappresentato almeno per il 40 per cento negli incarichi dirigenziali e dovrà pagare 90 mila euro

ilpost : Il comune di Parigi è stato multato per aver assunto troppe donne - repubblica : Multa per troppe donne al Comune, la sindaca di Parigi si ribella [aggiornamento delle 13:29] - repubblica : Multa per troppe donne al Comune, la sindaca di Parigi si ribella - CheGuevaraRoma : RT @kulturjam: Il 18 marzo 1871 la bandiera rossa sventola sull'Hotel de Ville a Parigi: è l'inizio simbolico della Comune di Parigi. #stor… - DarthDarti : RT @kulturjam: Il 18 marzo 1871 la bandiera rossa sventola sull'Hotel de Ville a Parigi: è l'inizio simbolico della Comune di Parigi. #stor… -

Ultime Notizie dalla rete : comune Parigi Multa per troppe donne al Comune, la sindaca di Parigi si ribella La Repubblica Il comune di Parigi è stato multato per aver assunto troppe donne

Non ha rispettato una legge che prevede che ciascun genere sia rappresentato almeno per il 40 per cento negli incarichi dirigenziali e dovrà pagare 90 mila euro Il comune di Parigi ha ricevuto una ...

La battaglia antisionista e perdente di Algeri: storia dei rapporti Algeria-Israele

Quarta puntata di una serie sulle relazioni tra Nord Africa e Israele, in esclusiva su Limesonline. La contrarietà del pouvoir alla normalizzazione dei rapporti con lo Stato ebraico nasce da motivi di ...

Non ha rispettato una legge che prevede che ciascun genere sia rappresentato almeno per il 40 per cento negli incarichi dirigenziali e dovrà pagare 90 mila euro Il comune di Parigi ha ricevuto una ...Quarta puntata di una serie sulle relazioni tra Nord Africa e Israele, in esclusiva su Limesonline. La contrarietà del pouvoir alla normalizzazione dei rapporti con lo Stato ebraico nasce da motivi di ...