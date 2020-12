Antitrust apre indagine sull’aumento dei prezzi dei treni nel periodo natalizio: “Motivare i criteri utilizzati” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) trenitalia e Ntv hanno tre giorni di tempo per comunicare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda” durante il periodo natalizio, dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. L’Antitrust ha infatti aperto un’indagine nei confronti delle principali compagnia di trasporto ferroviario per il “significativo aumento dei pezzi dei biglietti” che si registra in alcune giornate del periodo in questione. In particolare, l’Autorità ha rilevato un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)talia e Ntv hanno tre giorni di tempo per comunicare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato “iper determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda” durante il, dal 15 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. L’ha infatti aperto un’nei confronti delle principali compagnia di trasporto ferroviario per il “significativo aumento dei pezzi dei biglietti” che si registra in alcune giornate delin questione. In particolare, l’Autorità ha rilevato un incremento deinei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti ...

