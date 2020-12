Udinese-Crotone: le formazioni ufficiali (Di martedì 15 dicembre 2020) La 12a giornata di Serie A inizia con l’anticipo tra Udinese e Crotone. I friulani sono reduci da 3 vittorie di fila e cercano di staccare ulteriormente la zona retrocessione. Il Crotone, galvanizzato dalla prima vittoria in campionato, cerca nuove risposte contro una diretta concorrente alla salvezza. Queste le formazioni ufficiali: Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski. Allenatore: Luca Gotti. Crotone (3-4-3): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Petriccione, Molina, Reca; Riviere, Simy, Messias. Allenatore: Giovanni Stroppa. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) La 12a giornata di Serie A inizia con l’anticipo tra. I friulani sono reduci da 3 vittorie di fila e cercano di staccare ulteriormente la zona retrocessione. Il, galvanizzato dalla prima vittoria in campionato, cerca nuove risposte contro una diretta concorrente alla salvezza. Queste le(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski. Allenatore: Luca Gotti.(3-4-3): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Petriccione, Molina, Reca; Riviere, Simy, Messias. Allenatore: Giovanni Stroppa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Alle 18.30 Udinese-Crotone: Gotti ritrova Arslan, Stroppa con Riviere dal 1’: Alle 18.30 Udinese-Crotone: Gotti rit… - 11contro11 : #Udinese-#Crotone, le formazioni ufficiali: Deulofeu in panchina #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - nflliveonTV_ : ??>IN DIRETTA:Udinese Crotone in Diretta+!@#STREAMING``` 'Udinese Crotone [(live) - <sTReam>] - Mediagol : #SerieA, #Udinese-#Crotone: Gotti sceglie Nestorovski, Stroppa con Messias-Simy. Le formazioni ufficiali - SPress24 : Le Formazioni Udinese-Crotone: Nestorovski in campo dal 1' -