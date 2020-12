Nuova variante Covid, gli esperti sul ceppo inglese: «Forse più contagioso ma non più grave. E il vaccino funziona» (Di martedì 15 dicembre 2020) Una variante del virus è stata identificata in Gran Bretagna. E immediatamente è scattato l'allarme sui rischi che la scoperta comporta. Può rendere il Covid 19 più... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 15 dicembre 2020) Unadel virus è stata identificata in Gran Bretagna. E immediatamente è scattato l'allarme sui rischi che la scoperta comporta. Può rendere il19 più...

