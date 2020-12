Hunter Biden e Obamagate | ecco perché Barr si è dimesso

thewaterflea : RT @fulvio_oscar: ENORME! BOMBA ESCLUSIVA: i documenti rilasciati dall'ufficio del procuratore generale ucraino rivelano MILIONI incanalati… - IlMioNomeNessu6 : Rivelato: Bill Barr è intervenuto direttamente per mantenere segreta la sonda Hunter Biden prima delle elezioni met… - AldTar : @wuminchia @Emanuele676 @you_trend Beh, sicuramente una corte lo dimostrerà allora. Sta di fatto che per adesso anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Hunter Biden

AGI - Agenzia Italia

Il ministro della Giustizia era nel mirino del presidente per non aver assecondato le follie dello xenofobo e per non aver usato il ministero per cercare di sovvertire gli esiti elettorali ...Le dimissioni, con effetto dal 23 dicembre, annunciate dopo i dissapori con Trump su brogli elettorali e inchiesta su Hunter Biden ...