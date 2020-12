UN POSTO AL SOLE “ancora ci sarà” (e presto una piccola sorpresa)! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un POSTO al SOLE si avvia verso un 2021 in cui noteremo delle novità, con alcune new entry (ma forse sarebbe più opportuno parlare di ritorni) e degli “arrivederci” che riguarderanno alcuni personaggi. Ve ne parleremo al momento giusto, ma vi anticipiamo fin d’ora che sarà soprattutto uno di questi “arrivederci” a risultare piuttosto sorprendente. Comunque sia, non si tratterà di un addio! Leggi anche: GREY’S ANATOMY continuerà ancora? La speranza di CHANDRA WILSON Detto questo, presto faremo la conoscenza di un personaggio guest che per un po’ di tempo riporterà in scena un’attrice davvero iconica del daytime italiano. I fan delle (defunte) soap italiane targate Mediaset avranno insomma una sorpresa che sicuramente gradiranno! Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 14 dicembre 2020) Unalsi avvia verso un 2021 in cui noteremo delle novità, con alcune new entry (ma forse sarebbe più opportuno parlare di ritorni) e degli “arrivederci” che riguarderanno alcuni personaggi. Ve ne parleremo al momento giusto, ma vi anticipiamo fin d’ora che sarà soprattutto uno di questi “arrivederci” a risultare piuttosto sorprendente. Comunque sia, non si tratterà di un addio! Leggi anche: GREY’S ANATOMY continuerà ancora? La speranza di CHANDRA WILSON Detto questo,faremo la conoscenza di un personaggio guest che per un po’ di tempo riporterà in scena un’attrice davvero iconica del daytime italiano. I fan delle (defunte) soap italiane targate Mediaset avranno insomma una sorpresa che sicuramente gradiranno! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito… - cascinanotizie : Qualità della vita, Pisa al 40° posto perde una posizione secondo Il Sole 24 ore - gazzettamantova : L'indagine annuale del Sole 24 Ore attesta la nostra provincia al 47° posto, uno in più rispetto al 2019. In cresci… - letteraemme_ : Qualità della vita, la provincia di Messina al 91° posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore -