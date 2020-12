Il Cts chiede misure urgenti per le festività, finalmente il parere tecnico è arrivato (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come scrivevamo anche ieri, la prima domenica da regioni gialle in molte città ha stupito e indignato diversi politici e anche gli esperti del Comitato tecnico Scientifico. Sì, proprio a lui a cui si chiedeva il parere “tecnico ed esperto” sulle misure da adottare durante le feste e, soprattutto, sulla possibilità di concedere apertura per gli spostamenti tra i comuni. Insomma, arriva la risposta netta ad aperturisti e chiusuristi. Dopo che la Germania ha dichiarato di nuovo il lockdown perché le misure finora adottate hanno fallito, arriva la voce definita del nostro CTS che questa mattina ha incontrato Giuseppe Conte, i capidelegazione, diversi ministri e anche Luciana Lamorgese. Sulla ministra degli Interni, intanto, abbiamo una buona notizia, il test Covid che l’aveva ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) Come scrivevamo anche ieri, la prima domenica da regioni gialle in molte città ha stupito e indignato diversi politici e anche gli esperti del ComitatoScientifico. Sì, proprio a lui a cui siva iled esperto” sulleda adottare durante le feste e, soprattutto, sulla possibilità di concedere apertura per gli spostamenti tra i comuni. Insomma, arriva la risposta netta ad aperturisti e chiusuristi. Dopo che la Germania ha dichiarato di nuovo il lockdown perché lefinora adottate hanno fallito, arriva la voce definita del nostro CTS che questa mattina ha incontrato Giuseppe Conte, i capidelegazione, diversi ministri e anche Luciana Lamorgese. Sulla ministra degli Interni, intanto, abbiamo una buona notizia, il test Covid che l’aveva ...

