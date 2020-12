Governo: Boschi, 'per Iv rimpasto non è assolutamente a ordine del giorno' (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Di vero c'è semplicemente che l'educazione e la pacatezza nei toni di Italia Viva non è arrendevolezza. Noi siamo convinti che i problemi che solleviamo sul Piano e sulla Task force sono condivisi dalla maggior parte degli italiani. IV non li pone per strapuntini o per il rimpasto che per noi non è assolutamente all'ordine del giorno". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv alla Camera, in una lunga intervista al tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Di vero c'è semplicemente che l'educazione e la pacatezza nei toni di Italia Viva non è arrendevolezza. Noi siamo convinti che i problemi che solleviamo sul Piano e sulla Task force sono condivisi dalla maggior parte degli italiani. IV non li pone per strapuntini o per ilche per noi non èall'del". Lo dice Maria Elena, capogruppo di Iv alla Camera, in una lunga intervista al tg4.

