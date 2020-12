Blocco dei comuni a Natale e Capodanno, ecco chi può spostarsi nei giorni di chiusura: la decisione del governo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Misure rigide per Natale. Deroga solo per gli spostamenti tra i piccoli comuni. Il vertice dei capidelegazione con il premier Conte si è aggiornato a lunedì alle 12, dopo un incontro con il Cts. Dalla riunione, apprende l’Adnkronos da fonti governative, è emersa una posizione compatta della maggioranza sulle indicazioni da dare in vista dei giorni di Natale. I passi da compiere per modificare le misure contenute nel decreto e nel Dpcm Natale, sono stati al centro della riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione, il ministro delle Regioni Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Dal vertice è arrivato un via libera alle deroghe per gli spostamenti ma solo per quel che riguarda i piccoli comuni. Il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Misure rigide per. Deroga solo per gli spostamenti tra i piccoli. Il vertice dei capidelegazione con il premier Conte si è aggiornato a lunedì alle 12, dopo un incontro con il Cts. Dalla riunione, apprende l’Adnkronos da fonti governative, è emersa una posizione compatta della maggioranza sulle indicazioni da dare in vista deidi. I passi da compiere per modificare le misure contenute nel decreto e nel Dpcm, sono stati al centro della riunione del premier Giuseppe Conte con i capidelegazione, il ministro delle Regioni Francesco Boccia, il sottosegretario Riccardo Fraccaro, il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Dal vertice è arrivato un via libera alle deroghe per gli spostamenti ma solo per quel che riguarda i piccoli. Il ...

GiuliaGrilloM5S : ??(ST) Oggi tutti parlano di prendere i fondi MES a partire da Forza Italia, lo stesso partito che qualche anno fa h… - FilcaCisl : RT @CislNazionale: Senza un piano per la crescita andremo incontro ad una primavera esplosiva sul piano sociale quando finirà il blocco dei… - MarinoMasucci : RT @CislNazionale: Senza un piano per la crescita andremo incontro ad una primavera esplosiva sul piano sociale quando finirà il blocco dei… - FurlanAnnamaria : RT @CislNazionale: Senza un piano per la crescita andremo incontro ad una primavera esplosiva sul piano sociale quando finirà il blocco dei… - DanFumarola : RT @CislNazionale: Senza un piano per la crescita andremo incontro ad una primavera esplosiva sul piano sociale quando finirà il blocco dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco dei Gualtieri esclude un nuovo blocco dei licenziamenti dopo marzo. Plauso di Bonomi la Repubblica Teresa, l’infermiera di Torre del Greco guarita dal Covid dopo 32 giorni di calvario: “Ho avuto paura di morire, ora torno in trincea” Nella prima ondata dovette subire il dolore di una serie di messaggi minatori lasciati nella buca delle lettere. Lei, Teresa Vetro e suo padre Franco, sono due infermieri di Torre del Greco, impegnati ... Direttissima, oggi la grande prova Treni stop: bus fra Prato e Vernio Partono i lavori di adeguamento della linea ferroviaria che andranno avanti per i prossimi cinque anni. Orari rivoluzionati per pendolari e studenti che devono raggiungere Bologna. Ecco tutte le novit ... Nella prima ondata dovette subire il dolore di una serie di messaggi minatori lasciati nella buca delle lettere. Lei, Teresa Vetro e suo padre Franco, sono due infermieri di Torre del Greco, impegnati ...Partono i lavori di adeguamento della linea ferroviaria che andranno avanti per i prossimi cinque anni. Orari rivoluzionati per pendolari e studenti che devono raggiungere Bologna. Ecco tutte le novit ...