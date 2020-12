Space Force batte tutti! Le forze armate in lotta su COD: Cold War (Di domenica 13 dicembre 2020) La competizione denominata Call of Duty: Black Ops Cold War ha visto la US Space Force battere la Royal Navy, l’Esercito Britannico, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, la Marina e l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Otto squadre militari del Regno Unito e degli Stati Uniti si sono sfidate testa a testa nel torneo di Call of Duty: Black Ops Cold War per beneficenza. La finale ha visto la Space Force essere incoronata come squadra vincente dopo aver sconfitto la Royal Air Force e altri soldati. La Royal Navy e l’esercito britannico hanno partecipato anche al Call of Duty Endowment (CODE) di venerdì scorso per raccogliere fondi per la beneficenza dei veterani. Ogni squadra era composta da quattro membri ed è stata allenata da ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 13 dicembre 2020) La competizione denominata Call of Duty: Black OpsWar ha visto la USre la Royal Navy, l’Esercito Britannico, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, la Marina e l’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Otto squadre militari del Regno Unito e degli Stati Uniti si sono sfidate testa a testa nel torneo di Call of Duty: Black OpsWar per beneficenza. La finale ha visto laessere incoronata come squadra vincente dopo aver sconfitto la Royal Aire altri soldati. La Royal Navy e l’esercito britannico hanno partecipato anche al Call of Duty Endowment (CODE) di venerdì scorso per raccogliere fondi per la beneficenza dei veterani. Ogni squadra era composta da quattro membri ed è stata allenata da ...

