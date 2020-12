Microchip, una difficile (e costosa) corsa per l’autonomia strategica (Di domenica 13 dicembre 2020) La competizione sui semiconduttori è destinata a influenzare il panorama tecnologico, oltre che commerciale, del prossimo futuro. La rilevanza di questi dispositivi nell’economia moderna è a dir poco sorprendente: ogni elemento che andrà a comporre il cosiddetto “Internet of Things” – dai devices commerciali (smartphone, tablet etc.), ai sensori, passando dall’industria automotive fino alle tecnologie “verdi” – non potrà essere concepito e sviluppato senza il supporto di specifici Microchip, vitali anche per lo sviluppo di frontiere tecnologiche come l’intelligenza artificiale e il quantum computing. Data la centralità per l’economia digitale e per la corsa alla supremazia tecnologica, non stupisce la crescente attenzione che questo settore stia ricevendo da parte dei policymakers europei, americani e cinesi. Ma soprattutto, che sia diventato l’oggetto ... Leggi su formiche (Di domenica 13 dicembre 2020) La competizione sui semiconduttori è destinata a influenzare il panorama tecnologico, oltre che commerciale, del prossimo futuro. La rilevanza di questi dispositivi nell’economia moderna è a dir poco sorprendente: ogni elemento che andrà a comporre il cosiddetto “Internet of Things” – dai devices commerciali (smartphone, tablet etc.), ai sensori, passando dall’industria automotive fino alle tecnologie “verdi” – non potrà essere concepito e sviluppato senza il supporto di specifici, vitali anche per lo sviluppo di frontiere tecnologiche come l’intelligenza artificiale e il quantum computing. Data la centralità per l’economia digitale e per laalla supremazia tecnologica, non stupisce la crescente attenzione che questo settore stia ricevendo da parte dei policymakers europei, americani e cinesi. Ma soprattutto, che sia diventato l’oggetto ...

Corfresco : RT @francycognato: Io sono JANET, ho 9 mesi Vivo in un canile da sempre Sono una cucciolotta un po' timida,non socievole con tutti, ma quan… - Stefano11152493 : @disinformatico No quello no ovvio, forse non ancora, forse non questo vaccino. Ma ti ricordi quando ci davano dei… - 82vale682 : RT @francycognato: Io sono JANET, ho 9 mesi Vivo in un canile da sempre Sono una cucciolotta un po' timida,non socievole con tutti, ma quan… - forblondie : RT @francycognato: Io sono JANET, ho 9 mesi Vivo in un canile da sempre Sono una cucciolotta un po' timida,non socievole con tutti, ma quan… - LobbaLuisa : RT @francycognato: Io sono JANET, ho 9 mesi Vivo in un canile da sempre Sono una cucciolotta un po' timida,non socievole con tutti, ma quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Microchip una Dal microchip al DNA alterato: tutte le bufale sui nuovi vaccini Today.it Megaprocessore contro supercomputer - Focus.it Un processore delle dimensioni di un tablet è 1.000 volte più veloce di qualunque supercomputer: rivoluzionerà l'intelligenza artificiale e l'automazione. Cane scappa di casa per inseguire una cagnolina in calore Un cane scappa per inseguire una cagnolina in calore. Ma durante la fuga d’amore il Fido si è smarrito non riuscendo più a tornare a casa Cane si smarrisce per inseguire una cagnolina in calore (Scree ... Un processore delle dimensioni di un tablet è 1.000 volte più veloce di qualunque supercomputer: rivoluzionerà l'intelligenza artificiale e l'automazione.Un cane scappa per inseguire una cagnolina in calore. Ma durante la fuga d’amore il Fido si è smarrito non riuscendo più a tornare a casa Cane si smarrisce per inseguire una cagnolina in calore (Scree ...