Merkel conferma: "Lockdown duro a partire dal 16 dicembre fino al 10 gennaio" (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Bund e i Laender hanno deciso il Lockdown più duro a partire dal 16 dicembre. Lo ha spiegato Angela Merkel, in conferenza stampa, confermando che il commercio al dettaglio sarà fermato dal 16 dicembre al 10 gennaio Il Lockdown duro in Germania dovrebbe scattare a partire da mercoledì 16 dicembre: è quanto era previsto dalla bozza sul tavolo della riunione tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri presidenti e che conferma le anticipazioni dei media. Secondo la bozza, scrive la Dpa, da mercoledì si dovranno chiudere tutti i negozi - con esclusione di alimentari e drogherie - e l’obbligo di presenza a scuola sarà sollevato. I bambini dovranno ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Bund e i Laender hanno deciso ilpiùdal 16. Lo ha spiegato Angela, in conferenza stampa,ndo che il commercio al dettaglio sarà fermato dal 16al 10Ilin Germania dovrebbe scattare ada mercoledì 16: è quanto era previsto dalla bozza sul tavolo della riunione tra la cancelliera Angelae i ministri presidenti e chele anticipazioni dei media. Secondo la bozza, scrive la Dpa, da mercoledì si dovranno chiudere tutti i negozi - con esclusione di alimentari e drogherie - e l’obbligo di presenza a scuola sarà sollevato. I bambini dovranno ...

MaxLandra : POI DIAMOCI UNA RISPOSTA SE SIAMO I PRIMI IN #EU X DECESSI #COVID..!! #Germania: #Merkel conferma #lockdwon duro d… - fisco24_info : Germania: Merkel conferma lockdwon duro dal 16 dicembre: 'Misure non hanno funzionato, bisogna agire subito' - CdT_Online : Angela Merkel conferma: in Germania lockdown duro da mercoledì - AsiapaolaPaola : RT @jimmomo: Ungheria e Polonia cantano vittoria: il veto paga, meccanismo di condizionalità su stato di diritto sospeso e sabotato; Merkel… - 92Alero : RT @jimmomo: Ungheria e Polonia cantano vittoria: il veto paga, meccanismo di condizionalità su stato di diritto sospeso e sabotato; Merkel… -