Giugliano | piazze piene nonostante l’ordinanza | così va in fumo la credibilità delle istituzioni

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 13 dicembre 2020) Non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima. Perònon si può andare avanti. È già successo in passato: le ordinanze sindacali anon sono rispettate, spesso e volentieri sono solo indicazioni per le persone di buona volontà. Ordinanze non rispettate aNegli anni scorsi in tanti hanno deriso le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.