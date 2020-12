Covid, all’aeroporto di Palermo tamponi rapidi anche per chi parte (Di domenica 13 dicembre 2020) Palermo (ITALPRESS) – tamponi rapidi anche per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Palermo. La novità scatta oggi ed è su base volontaria. I passeggeri possono scegliere se fare il test antigienico rapido gratuito (15 minuti per avere il referto) prima della partenza, recandosi – con largo anticipo rispetto l’orario del decollo – nell’area Covid-19 test adiacente al parcheggio P3 (ex area Rent a car), un’area di mille metri quadrati, dove venti medici a turno, per tre turni, dell’Asp di Palermo e personale Usmaf, stanno effettuando i test rapidi ai passeggeri in arrivo, dalle 6,30 alle 24. Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, giorni fa aveva chiesto al commissario per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020)(ITALPRESS) –per i passeggeri innza ddi. La novità scatta oggi ed è su base volontaria. I passeggeri possono scegliere se fare il test antigienico rapido gratuito (15 minuti per avere il referto) prima dellanza, recandosi – con largo anticipo rispetto l’orario del decollo – nell’area-19 test adiacente al parcheggio P3 (ex area Rent a car), un’area di mille metri quadrati, dove venti medici a turno, per tre turni, dell’Asp die personale Usmaf, stanno effettuando i testai passeggeri in arrivo, dalle 6,30 alle 24. Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, giorni fa aveva chiesto al commissario per la ...

CorriereCitta : Covid, all’aeroporto di Palermo tamponi rapidi anche per chi parte - Italpress : Covid, all’aeroporto di Palermo tamponi rapidi anche per chi parte - zazoomblog : Covid al via in Campania i controlli all’Aeroporto e nelle stazioni ferroviarie - #Covid #Campania #controlli - toscanaeroporti : Le misure anti Covid all’interno di #aeroportoFirenze - Entrata e uscita con percorsi separati - Controllo della te… - Rossano24242789 : @FirmatoMorgan @AxiaFel Covid non esiste lo Aveva detto anche l ormai ex presidente usa all inizio! Esattamente all… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid all’aeroporto Epac, “30 anni di tagli responsabili tsunami Covid 19†Yahoo Notizie