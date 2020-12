Atalanta, addio Gomez? C’è Ramirez della Sampdoria (Di domenica 13 dicembre 2020) Gaston Ramirez è sempre più sul piede di partenza: l’uruguaiano della Sampdoria può sostituire il Papu Gomez all’Atalanta Gaston Ramirez è sempre più sul piede di partenza a causa del mancato accordo sul rinnovo di contratto con la Sampdoria. Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’uruguaiano è finito nel mirino dell’Atalanta, che potrebbe salutare Alejandro Gomez durante il mercato invernale a seguito dello screzio con il tecnico Gian Piero Gasperini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Gastonè sempre più sul piede di partenza: l’uruguaianopuò sostituire il Papuall’Gastonè sempre più sul piede di partenza a causa del mancato accordo sul rinnovo di contratto con la. Come riportato da tuttomercatoweb.com, l’uruguaiano è finito nel mirino dell’, che potrebbe salutare Alejandrodurante il mercato invernale a seguito dello screzio con il tecnico Gian Piero Gasperini. Leggi su Calcionews24.com

andrea88marco89 : Atalanta, Gomez via a gennaio: la tregua con Gasperini è finita - _DAGOSPIA_ : DOPO LA ROTTURA CON GASP, PAPU GOMEZ VERSO L’ADDIO ALL’ATALANTA- GATTUSO, BIASIN SU PRANDELLI, FIENG… - infoitsport : Atalanta, rottura definitiva tra Gasperini e Gomez: addio a gennaio? - MCalcioNews : Atalanta-Fiorentina 3-0. Gasperini: 'Addio di Gomez? La scelta è del club' ? - calciotoday_it : ??Altra esclusione da parte di #Gasperini per il Papu #Gomez in #AtalantaFiorentina ??Addio a gennaio in vista? ??… -