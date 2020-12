Un jingle per la popstar (Di sabato 12 dicembre 2020) La pubblicità vive un rapporto importante con la musica: tante sono le melodie che tutti ricordiamo, semplici, immediate, dalle Tabù con il suo motivo jazz e il testimonial a cartoni animati che ti proiettava nella Louisiana a un passo dallo swing, all’aranciata Sanpellegrino che «ogni bevuta è una fortissima risata ha-ha!», cantata da un ignoto bambino con la erre moscia. Il mondo degli spot ha la magia di trasportarci, in neanche un minuto, all’interno di un caleidoscopio di colori, di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 12 dicembre 2020) La pubblicità vive un rapporto importante con la musica: tante sono le melodie che tutti ricordiamo, semplici, immediate, dalle Tabù con il suo motivo jazz e il testimonial a cartoni animati che ti proiettava nella Louisiana a un passo dallo swing, all’aranciata Sanpellegrino che «ogni bevuta è una fortissima risata ha-ha!», cantata da un ignoto bambino con la erre moscia. Il mondo degli spot ha la magia di trasportarci, in neanche un minuto, all’interno di un caleidoscopio di colori, di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

team_world : E per la rubrica 'perché dormire quando puoi seguire eventi in streaming', ecco uno show che si svolgerà quando in… - FipavTreUno : ?? Le feste si avvicinano e sul sito del MiniTeam c'è una bellissima storia di Natale per tutti i piccoli pallavolis… - malatadivuoto : RT @SoloGoodVibes_: Io che aspetto le due per il video di Jingle Bell Rock - _PufferFish_ : Petizione per avere JINGLE CAMPANE su Spotify, storie Instagram e qualsiasi altra piattaforma social possibile e im… - wakeupourminds : oggi ho rivisto l'esibizione di harry al jingle bell ball per la quarantesima volta è incredibile come questo raga… -

Ultime Notizie dalla rete : jingle per Un jingle per la popstar Il Manifesto Un jingle per la popstar

La pubblicità vive un rapporto importante con la musica: tante sono le melodie che tutti ricordiamo, semplici, immediate, dalle Tabù con il suo motivo jazz e il testimonial a cartoni animati che ti pr ...

Uomini e Donne, nuovo jingle: la furia del web contro Maria De Filippi

I troppi cambiamenti in quel di Uomini e Donne non stanno piacendo ai fan: le ultime critiche al nuovo jingle della trasmissione ...

La pubblicità vive un rapporto importante con la musica: tante sono le melodie che tutti ricordiamo, semplici, immediate, dalle Tabù con il suo motivo jazz e il testimonial a cartoni animati che ti pr ...I troppi cambiamenti in quel di Uomini e Donne non stanno piacendo ai fan: le ultime critiche al nuovo jingle della trasmissione ...