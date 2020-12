“Modella come mamma”. Leni, 16 anni di pura bellezza. La figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum debutta in copertina (Di sabato 12 dicembre 2020) La vita sentimentale di Flavio Briatore è stata molto movimentata. Prima di portare all’altare Elisabetta Gregoraci, dalla quale ha avuto il figlio Nathan Falco, ha avuto una storia con la venere nera Naomi Campbell e la splendida Heidi Klum, anche lei modella. Con quest’ultima ha avuto un’intensa storia d’amore, finita abbastanza male. La modella rimase incinta durante la loro relazione, ma lui la mollò prima che la piccola Leni venisse al mondo. La bambina poi è stata adottata dal cantante Seal: “È difficile sentire la mancanza di un figlio che non hai mai vissuto. Leni è la famiglia di Seal, Nathan la mia”. L’ex manager di Formula Uno dopo 11 anni aveva voluto mettere le cose in chiaro.



