LIVE Sci di fondo, Sprint Davos in DIRETTA: FEDERICO PELLEGRINO NON DELUDE: E' TRIONFO!!! Scardoni e De Fabiani out in semifinale. Vince Brennan tra le donne 15.23: "E' incredibile che undici anni ero nella stessa situazione, è incredibile quanto ami il mio lavoro e questo sport. Oggi avevo grandi sci e ringrazio tutto lo staff che mi ha aiutato qui e ad arrivare qui nel migliore dei modi e grazie anche a Greta (Laurent, la fidanzata ndr)" 15.22: "Dopo l'infortunio di agosto ho fatto di tutto per essere in forma per questa gara, ora ci sono e sono felice" ha dichiarato PELLEGRINO a fine gara 15.21: Retivykh quarto, quinto Jouve, sesto Grond 15.21: Si potrebbe dire una vittoria "alla Klaebo" nel girono in cui la Norvegia, ma anche la Svezia e la Finlandia, hanno disertato la Coppa del Mondo 15.20: In testa dal primo all'ultimo centimetro lo Sprinter azzurro che non ha lasciato scampo ai rivali. Solo Bolshunov è riuscito a tenere il

