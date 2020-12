GFVip, Pierpaolo Pretelli “scarica” Elisabetta Gregoraci in diretta: «Io da vittima non ci passo. Ora penso solo a me», lei reagisce malissimo (Di sabato 12 dicembre 2020) GFVip, Pierpaolo Pretelli scarica Elisabetta Gregoraci in diretta: «Io da vittima non ci passo. Ora penso solo a me», lei reagisce malissimo. Da quando l’ex di Flavio Briatore è uscita dalla casa, Pretelli sembra essere davvero rinato. Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli, per la prima volta da quando è iniziato il reality, si è “rivoltato” contro il suo ex amore. Dallo studio Elisabetta Gregoraci lo accusa di aver fatto solo la parte della vittima ed essersi già dimenticata di lei: «Io sono felice che tu stia bene, mi hai ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 12 dicembre 2020)scaricain: «Io danon ci. Oraa me», lei. Da quando l’ex di Flavio Briatore è uscita dalla casa,sembra essere davvero rinato. Durante la venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip, per la prima volta da quando è iniziato il reality, si è “rivoltato” contro il suo ex amore. Dallo studiolo accusa di aver fattola parte dellaed essersi già dimenticata di lei: «Io sono felice che tu stia bene, mi hai ...

