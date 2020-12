Prodotti Dop e Igp, cresce valore in 17 regioni, traina il Nord (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Le filiere dei Prodotti Dop e Igp dei comparti agroalimentare e vitivinicolo sono un sistema che caratterizza tutto il Paese e genera una ricchezza diffusa nel territorio nazionale, con 16,9 miliardi di euro di valore alla produzione distribuiti fra piccole realtà produttive e grandi distretti. Nel 2019 si registra un trend positivo per ben 17 regioni su 20 in Italia anche se tutte le regioni e le province italiane hanno una ricaduta economica dovuta alle Indicazioni Geografiche. A rilevarlo è il XVIII Rapporto Ismea-Qualivita, presentato oggi. Le prime quattro regioni per impatto si trovano al Nord Italia e concentrano il 65% del valore produttivo Dop Igp. In cinque regioni su venti si supera 1 miliardo di euro di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Le filiere deiDop e Igp dei comparti agroalimentare e vitivinicolo sono un sistema che caratterizza tutto il Paese e genera una ricchezza diffusa nel territorio nazionale, con 16,9 miliardi di euro dialla produzione distribuiti fra piccole realtà produttive e grandi distretti. Nel 2019 si registra un trend positivo per ben 17su 20 in Italia anche se tutte lee le province italiane hanno una ricaduta economica dovuta alle Indicazioni Geografiche. A rilevarlo è il XVIII Rapporto Ismea-Qualivita, presentato oggi. Le prime quattroper impatto si trovano alItalia e concentrano il 65% delproduttivo Dop Igp. In cinquesu venti si supera 1 miliardo di euro di ...

