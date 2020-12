Napoli, il bilancio passa per un solo voto. De Magistris resta sindaco (Di venerdì 11 dicembre 2020) Maratona notturna per l’approvazione del bilancio di previsione a Napoli. Il via libera al documento in Consiglio comunale mette in salvo anche Luigi de Magistris, la cui esperienza da sindaco sarebbe terminata prima della primavera 2021, scadenza naturale del mandato, se i no al bilancio avessero prevalso. La riunione dell’Assise si è conclusa poco prima delle 4 di notte, al termine di circa 18 ore di riunione, con un lungo applauso e i ringraziamenti dell’ex Pm a tutti i consiglieri. Alla votazione, avvenuta nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, hanno votato sì al documento contabile 19 consiglieri, mentre 18 si sono espressi per il no. Tra i sì anche quello di Anna Ulleto (Gruppo Misto), ma anche le assenze hanno pesato non poco sulla conta finale dei voti. L’esponente di Forza Italia ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 dicembre 2020) Maratona notturna per l’approvazione deldi previsione a. Il via libera al documento in Consiglio comunale mette in salvo anche Luigi de, la cui esperienza dasarebbe terminata prima della primavera 2021, scadenza naturale del mandato, se i no alavessero prevalso. La riunione dell’Assise si è conclusa poco prima delle 4 di notte, al termine di circa 18 ore di riunione, con un lungo applauso e i ringraziamenti dell’ex Pm a tutti i consiglieri. Alla votazione, avvenuta nella sala dei Baroni del Maschio Angioino, hanno votato sì al documento contabile 19 consiglieri, mentre 18 si sono espressi per il no. Tra i sì anche quello di Anna Ulleto (Gruppo Misto), ma anche le assenze hanno pesato non poco sulla conta finale dei voti. L’esponente di Forza Italia ...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Comune di Napoli, passa il Bilancio: de Magistris si salva per un voto - cronista73 : Consiglio comunale, ok al bilancio dopo una seduta fiume: Napoli evita il commissariamento - gen_napoli : - campaniafelixit : NAPOLI: APPROVATO BILANCIO NELLA NOTTE, DE MAGISTRIS SALVO PER UN VOTO = - - raffaele2581942 : De Magistris è salvo: il bilancio passa all'ultimo voto nella notte con il sostegno di Forza Italia (e un'ambulanza… -