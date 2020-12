Incidente Raikkonen Video Formula 1 | motore rotto | fuoco e fiamme sulla Alfa Romeo

(Di venerdì 11 dicembre 2020)1:ma nessuna conseguenza per il pilota finlandese che ha spento l'incendio in prima persona

apnews2020 : #Fisichella colse la sua prima vittoria solo 4 anni dopo, #GPBrasile2003 su #Jordan, gara caratterizzata dall'inter… -

Il Sussidiario.net

Fiamme ancora protagoniste in Formula 1. Dopo il terribile incidente che ha visto protagonista Romain Grosjean in Bahrain, nella seconda sessione di ...Nell’ultimo venerdì della stagione la Mercedes si conferma imprendibile, Rossa in ritardo. Bene Red Bull. Debutto regolare per Mick Schumacher con la Haas ...