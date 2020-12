X-Factor e MotoGP: unveil sul palco della finale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come ben sappiamo molto spesso gli sport motoristici si accoppiano perfettamente con il mondo dello spettacolo; proprio per questo due team MotoGP presenteranno le proprie livree a X-Factor, in occasione della puntata finale. Quali saranno i prototipi presentati e chi salirà sul palco ad esibirli? X-Factor e MotoGP insieme sul palco della finale – Photo Credit: X-Factor e MotoGP Official Facebook PageI due team, senza veli Giovedì 10 Dicembre, alle 21, andrà in onda la puntata finale che decreterà il vincitore del talent canoro più famoso d’Italia: parliamo di X-Factor. In tale occasione vedremo sul palco anche Luca Marini, Marco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come ben sappiamo molto spesso gli sport motoristici si accoppiano perfettamente con il mondo dello spettacolo; proprio per questo due teampresenteranno le proprie livree a X-, in occasionepuntata. Quali saranno i prototipi presentati e chi salirà sulad esibirli? X-insieme sul– Photo Credit: X-Official Facebook PageI due team, senza veli Giovedì 10 Dicembre, alle 21, andrà in onda la puntatache decreterà il vincitore del talent canoro più famoso d’Italia: parliamo di X-. In tale occasione vedremo sulanche Luca Marini, Marco ...

