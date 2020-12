Trapattoni: «I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori…» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bandiere a mezz’asta a Coverciano, il centro tecnico della nazionale italiana. Radio Rai che trasmette l’audio della radiocronaca della vittoria dei Mondiali spagnoli del 1982, con voce di Enrico Ameri. La morte di Paolo Rossi è un dolore collettivo. Pablito, l’eroe del Mundial, il simbolo del calcio italiano dagli anni Ottanta,poi icona popolare come forse solo Roberto Baggio e Paolo Maldini. Il flusso di messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’attaccante ex Vicenza, Perugia, Juventus e Milan ha visto intervenire … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 dicembre 2020) Bandiere a mezz’asta a Coverciano, il centro tecnico della nazionale italiana. Radio Rai che trasmette l’audio della radiocronaca della vittoria dei Mondiali spagnoli del 1982, con voce di Enrico Ameri. La morte di Paolo Rossi è un dolore collettivo. Pablito, l’eroe del Mundial, il simbolo del calcio italiano dagli anni Ottanta,poi icona popolare come forse solo Roberto Baggio e Paolo Maldini. Il flusso di messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’attaccante ex Vicenza, Perugia, Juventus e Milan ha visto intervenire … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

