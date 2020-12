Torta pronta in soli 8 minuti? Prova la buonissima Mug Cake in tazza

LeSamoura3 : RT @kulturaeuropa: 209 mld dal #RecoveryFund ed è già pronta la Grande Abbuffata con false #priorità, incarichi, consulenze e #TaskForce pr… - kulturaeuropa : 209 mld dal #RecoveryFund ed è già pronta la Grande Abbuffata con false #priorità, incarichi, consulenze e… - Notiziedi_it : Torta di mele in teglia: versa tutto ed è pronta, solo 120 cal! - betagamma12 : @marysorriso79 Precoce e simpatico ....ancora prestino ma tieniti pronta ..almeno con una grande torta ...??????.... Lo adoroooooooo......?? - xmartamirabelli : domani è il comple di mamma le ho ordinato una torta bellissima che sarà pronta alle 12 alle 12 dovremmo già essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta pronta

CheDonna.it

Torta pronta in soli 8 minuti (Adobestock photo) Questa ricetta è nata in America, per sfruttare al meglio il forno a microonde, infatti ti basteranno otto minuti, dovrai dapprima mescolare solo...La torta dovrà cuocere per circa 35 minuti. Fate sempre la prova dello stuzzicadenti. Trascorso il tempo necessario, estraetela e lasciatela raffreddare, dapprima a temperatura ambiente e poi in frigorifero. Prima di servirla, se lo gradite, decoratela con lo zucchero a velo.Unire lo zucchero, il latte e le uova, amalgamando bene il tutto. Setacciare su tutto la farina, il lievito e il caffè liofilizzato, ed incorporare bene fino ad ottenere un composto omogeneo e soffice. Imburrare la tortiera e versarvi il composto ottenuto. Cuocere in forno a microonde con funzione crisp per 8 minuti.