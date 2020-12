Roma, Fonseca ammette: “Errori da non ripetere, ora viene il difficile” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una brutta Roma esce sconfitta contro il CSKA Sofia e subisce il primo k.o. europeo. I giallorossi sono apparsi poco lucidi in difesa e in attacco. In parte può aver influito anche il turnover esercitato dal tecnico Paulo Fonseca per far rifiatare alcuni giocatori chiave in vista dei prossimi impegni.LE PAROLE DI FonsecaIl tecnico giallorosso ha commentato il k.o. in terra bulgara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, noi due errori commessi che hanno portato ai loro due gol. Si sono difesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamo ripetere questi errori. Non è facile per i giovani. E’ una partita di Europa, con grandi responsabilità, ma sia lui che ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una bruttaesce sconfitta contro il CSKA Sofia e subisce il primo k.o. europeo. I giallorossi sono apparsi poco lucidi in difesa e in attacco. In parte può aver influito anche il turnover esercitato dal tecnico Pauloper far rifiatare alcuni giocatori chiave in vista dei prossimi impegni.LE PAROLE DIIl tecnico giallorosso ha commentato il k.o. in terra bulgara ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, noi due errori commessi che hanno portato ai loro due gol. Si sono difesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamoquesti errori. Non è facile per i giovani. E’ una partita di Europa, con grandi responsabilità, ma sia lui che ...

ItaSportPress : Roma, Fonseca ammette: 'Errori da non ripetere, ora viene il difficile' - - sportli26181512 : Fonseca: 'Non mi sono piaciute tante cose. Bravo Milanese, mentre Mancini...': Fonseca: 'Non mi sono piaciute tante… - ilRomanistaweb : #Fonseca: 'Molte cose non mi sono piaciute. Ora vogliamo andare più avanti possibile' L'allenatore giallorosso dop… - sportface2016 : #CSKASofiaRoma Le parole di #Fonseca dopo la sconfitta in Bulgaria che non compromette il cammino in #EuropaLeague - sportli26181512 : Milanese: 'Serata indimenticabile, ecco cosa mi ha detto Fonseca': Le parole del centrocampista giallorosso al term… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca Fonseca: "Mou e Guardiola i miei modelli. Ma che bravi i tecnici italiani" La Gazzetta dello Sport Europa League, risultati 6ª giornata - PSV e Rangers avanti come prime

Uno dei maggiori dubbi relativamente alle gare delle 18:55 era quello nel girone della Roma: se i giallorossi già sicuri del primo posto sono stati battuti dal fanalino di coda CSKA Sofia, lo Young ...

Europa League, Cska Sofia-Roma 3-1: non basta Milanese, giallorossi ko

Gli uomini di Fonseca chiudono la fase a gironi con la prima sconfitta, nata per colpa di due gravi errori difensivi. Il 18enne della Primavera si toglie la ...

Uno dei maggiori dubbi relativamente alle gare delle 18:55 era quello nel girone della Roma: se i giallorossi già sicuri del primo posto sono stati battuti dal fanalino di coda CSKA Sofia, lo Young ...Gli uomini di Fonseca chiudono la fase a gironi con la prima sconfitta, nata per colpa di due gravi errori difensivi. Il 18enne della Primavera si toglie la ...