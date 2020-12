Il colore del 2021 di Pantone… sono due | Ultimate Grey e Illuminating

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ogni anno, l’istituzione internazionale simbolo del colore, il Pantone Color Institute, non solo decide quale sarà la tonalità più in voga dei successivi 12 mesi: di fatto, ciò che viene previsto è il mood generale che vivremo e sentiremo da un punto di vista sociale e, più in particolare, emotivo. O ancora, il colore rappresenta quelli che saranno gli strumenti di resilienza dell’anno a venire, di cui è un ottimo esempio il protagonista del 2020: il Classic Blue, una cromia simbolo dell’introspezione e della calma, di cui abbiamo fatto ampio uso nel corso della quarantena. E dopo un periodo così particolare, quale potrebbe essere il colore del 2021? Sono due, Ultimate Grey e Illuminating. Pantone