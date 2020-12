Focolaio in un istituto di ricovero a Bari: almeno 30 i contagiati (Di giovedì 10 dicembre 2020) Individuato nell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Maugeri di Bari un Focolaio da coronavirus è stato: a risultare positivi venti degenti - 17 dei quali già trasferiti ieri all'... Leggi su globalist (Di giovedì 10 dicembre 2020) Individuato nell'die cura a carattere scientifico Maugeri diunda coronavirus è stato: a risultare positivi venti degenti - 17 dei quali già trasferiti ieri all'...

TeleCapriNews : Focolaio Covid in un istituto religioso di Torre Annunziata (Napoli), 22 suore risultate positive, lo ha comunicato… - NapoliToday : #Cronaca Focolaio in un istituto di suore: 22 positive - ottopagine : ?Torre Annunziata: focolaio Covid in istituto religioso #TorreAnnunziata - Pino__Merola : Covid, a Ovada focolaio in istituto Madri Piemonte: positive sei suore - quibresciait : Iseo, centinaia di uccelli morti per un focolaio di salmonella - Le analisi dell'istituto Zooprofilattico hanno acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio istituto Focolaio in un istituto di suore a Monte Mario: ventuno positivi tra ospiti e relgiose Fanpage.it Covid: focolaio in centro riabilitazione Bari, 33 positivi

Un focolaio di Covid è stato accertato all'interno dell'Irccs "Maugeri" di Bari, centro per la medicina riabilitativa, dove sono risultate positive 33 persone: 22 pazienti e 11 operatori sanitari. (AN ...

Bari, focolaio Covid in centro riabilitazione: 33 risultati positivi (22 sono pazienti)

Il contagio sarebbe partito da un degente ricoverato a fine novembre nell’area di cardio-pneumologia riabilitativa della clinica ...

Un focolaio di Covid è stato accertato all'interno dell'Irccs "Maugeri" di Bari, centro per la medicina riabilitativa, dove sono risultate positive 33 persone: 22 pazienti e 11 operatori sanitari. (AN ...Il contagio sarebbe partito da un degente ricoverato a fine novembre nell’area di cardio-pneumologia riabilitativa della clinica ...