Europa League, un minuto di silenzio in onore di Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) La UEFA ricorderà Paolo Rossi con un minuto di silenzio prima di tutte le sfida di Europa League. La nota ufficiale Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha annunciato che questa sera verrà osservato un minuto di silenzio in onore di Paolo Rossi prima di tutte le partite di Europa League. IL COMUNICATO – «Prima di tutte le partite UEFA in programma giovedì si osserverà un momento di silenzio in memoria del grande Paolo Rossi, i cui gol portarono l’Italia a vincere la Coppa del Mondo del 1982. Rossi, morto a 64 anni dopo lunga malattia, ebbe una grande carriera sia a livello di club che di nazionale. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) La UEFA ricorderàcon undiprima di tutte le sfida di. La nota ufficiale Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha annunciato che questa sera verrà osservato undiindiprima di tutte le partite di. IL COMUNICATO – «Prima di tutte le partite UEFA in programma giovedì si osserverà un momento diin memoria del grande, i cui gol portarono l’Italia a vincere la Coppa del Mondo del 1982., morto a 64 anni dopo lunga malattia, ebbe una grande carriera sia a livello di club che di nazionale. ...

