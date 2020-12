Inter-Shakhtar, Marotta: “La mia idea sul mercato di gennaio. Eriksen? Scelte di Conte incontestabili” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E' tutto pronto per Inter-Shakhtar.Manca sempre meno a Inter-Shakhtar, sfida valida per la 6^ e ultimo turno della fase a gironi di Champions League che andrà in scena questa sera a "San Siro". Un match presentato a pochi istanti dal fischio di inizio dall'ad nerazzurro, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport.“Il nostro obiettivo dichiarato è quello di crescere e lo stiamo facendo, anche se in alcuni casi in modo lento per alcuni fattori che convergono, che non sono alibi. Giocarci qui la qualificazione all’ultima giornata è una cosa importante ma certifica la nostra crescita”.Inevitabile la parentesi relativa al caso Eriksen: “Dico che quando il giocatore va in campo è sempre nelle condizioni migliori per dare ciò che gli viene richiesto. Quindi c’è la sua disponibilità totale. Le ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) E' tutto pronto per.Manca sempre meno a, sfida valida per la 6^ e ultimo turno della fase a gironi di Champions League che andrà in scena questa sera a "San Siro". Un match presentato a pochi istanti dal fischio di inizio dall'ad nerazzurro, Beppe, ai microfoni di Sky Sport.“Il nostro obiettivo dichiarato è quello di crescere e lo stiamo facendo, anche se in alcuni casi in modo lento per alcuni fattori che convergono, che non sono alibi. Giocarci qui la qualificazione all’ultima giornata è una cosa importante ma certifica la nostra crescita”.Inevitabile la parentesi relativa al caso: “Dico che quando il giocatore va in campo è sempre nelle condizioni migliori per dare ciò che gli viene richiesto. Quindi c’è la sua disponibilità totale. Le ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterShakhtar: video, statistiche, quiz, focus tattici... e tant… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - UEFAcom_it : Ecco l'Inter! ???? SEGUI Inter-Shakhtar Donetsk con il nostro LIVE ?? - passione_inter : Inter-Shakhtar, traguardo speciale per Lautaro Martinez: 100esima presenza con i nerazzurri -… - sportli26181512 : Inter, cinque giocatori a rischio squalifica in Champions: L'Inter, impegnata in Champions contro lo Shakhtar, ha..… -