Grande Fratello Vip | Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando | “Ipocrita | falsa e pu****a” Lei scoppia in lacrime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Alfonso Signorini deve prendere provvedimenti, queste parole non si possono sentire”. Sta facendo discutere sui social quanto successo durante la diretta dell’ultima puntata delVip, lunedì 7 dicembre, quando la contessaDe, ospite in studio con Alfonso Signorini, si è scagliata, insultandola e offendendola pesantemente. “È un’ipocrita, unae pure putt***”, ha detto la contessa De. E la, al momento non le ha dato peso ma poi, all’indomani mattina, èta a piangere in sauna: “Non voglio che passi di me un’immagine sbagliata”, ha detto ai compagni che l’hanno consolata. E intanto sui social in molti hanno preso le sue ...