GF Vip, bufera sulla concorrente: arriverà un provvedimento discilpinare? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) GF Vip, in queste ore si è scatenata una vera e propria bufera social che riguarda la concorrente: arriverà un provvedimento disciplinare? GF Vip, bufera sulla concorrente: arriverà un provvedimento disciplinare? (fonte screenshot video)Una vera e propria bufera si è scatenata sulla concorrente del GF Vip, accusata di aver “bestemmiato”: i social in rivolta, arriverà un provvedimento disciplinare? Non è una novità che gli autori del programma decidano di punire in modo esemplare gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Lo stesso è accaduto con Fausto Leali, colpevole di aver utilizzato, seppur senza intenzione si offendere, un termine inadeguato. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) GF Vip, in queste ore si è scatenata una vera e propriasocial che riguarda laundisciplinare? GF Vip,undisciplinare? (fonte screenshot video)Una vera e propriasi è scatenatadel GF Vip, accusata di aver “bestemmiato”: i social in rivolta,undisciplinare? Non è una novità che gli autori del programma decidano di punire in modo esemplare gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Lo stesso è accaduto con Fausto Leali, colpevole di aver utilizzato, seppur senza intenzione si offendere, un termine inadeguato. ...

infoitcultura : Gf Vip, la contessa De Blanck nella bufera: l’offesa a Stefania Orlando - DepressoIl : RT @mo_zanotti: ‘Gf Vip 5’, non si placa la bufera sulle anomalie nel televoto: la produzione dovrebbe seguire l’esempio della Rai? https:/… - mo_zanotti : ‘Gf Vip 5’, non si placa la bufera sulle anomalie nel televoto: la produzione dovrebbe seguire l’esempio della Rai?… - anticipazionitv : Sembra che l'ultimo televoto sia stato deciso da vito non Italiani...?????? #gfvip - indahgale : ‘Gf Vip 5’, non si placa la bufera sulle anomalie nel televoto: la produzione dovrebbe seguire l’esempio della Rai?… -