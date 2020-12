Gattuso reagisce male in conferenza stampa | “Facitv e cazz vuost…”

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Napoli si prepara per l’importante sfida di Europa League contro il Real Sociedad, l’obiettivo della squadra di Gennaroè quella di staccare il pass e provare ad arrivare il più lontano possibile nella competizione. In campionato il rendimento degli azzurri è stato molto importante, il Napoli occupa la terza posizione in classifica e pesa la sconfitta a tavolino contro la Juventus, senza quello zero senza scendere in campo magari adesso sarebbe più vicino al Milan, in testa alla graduatoria del massimo campionato italiano. Il rinnovo diGennaroha dimostrato di essere un grandissimo allenatore ed il presidente De Lautentiis ha deciso di blindarlo anche per le prossime stagioni ma ancora non è stato raggiunto l’accordo definitivo. Inl’ex Milan si è scatenato ...