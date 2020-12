Ancona – Pugnala l’amico a morte per una ragazza: ”Ma non e mai esistita” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Mi piaceva una ragazza, poi ho scoperto che era stata anche con lui, nonostante il suo negare”. Lo dice, in una story Instagram, Mattia Rossetti, il 26enne che ha Pugnalato a morte l’amico, Michele Martedì, ad Ancona, nel giorno dell’Immacolata. Secondo alcuni amici comuni dei due la storia della ragazza sarebbe completamente inventata. Sotto la Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Mi piaceva una, poi ho scoperto che era stata anche con lui, nonostante il suo negare”. Lo dice, in una story Instagram, Mattia Rossetti, il 26enne che hato a, Michele Martedì, ad, nel giorno dell’Immacolata. Secondo alcuni amici comuni dei due la storia dellasarebbe completamente inventata. Sotto la

L'ombra del disagio psichiatrico si allunga sul delitto dell'Immacolata, ad Ancona, dove ieri il 26enne Michele Martedì, parrucchiere, è stato pugnalato a morte dall'amico Mattia Rossetti, che ha mani ...

