Ue | Zaia | ' vera task force del Governo sono le regioni'

(Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "Questo Recovery plan è l'ultimo treno che passerà, lailce l'ha eleitaliane. Siamo gli unici in grado di cambiare le cose. noi i compiti a casa li abbiamo fatti, abbiamo presentato il nostro piano su 23 miliardi". Lo ha detto Luca, presidente del Veneto, a Cartabianca, parlando delle discussioni in seno alla maggioranza sui tecnici che dovranno decidere i progetti del Piano. Per, tra l'altro, "nove miliardi da destinare alla sanitàun'inezia".

"In Veneto abbiamo il 6,93% di positivi sui tamponi, questo è il vero dato da confrontare, non bisogna guardare il numero assoluto dei positivi" ...